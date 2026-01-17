Новости
При пожаре в Цимлянском районе спасли брата и сестру

При пожаре в Цимлянском районе спасли брата и сестру. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Происшествие случилось в ночь на 17 января в хуторе Крутом. Дом на улице Профсоюзной моментально вспыхнул. Родители сразу же побежали спасать детей. Они успели вывести из горящего дома 23-летнюю дочь и 9-летнего сына.

Но брат с сестрой получили ожоги. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь.

Как уточнили в ведомстве, пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. Причиной пожара могла стать неисправность печи на твердом топливе.
Фото: ГУ МЧС РО
