Фото: Дондей

В Волгодонске после новогодних праздников произошла гибель двух человек. Об этом сообщает издание DonDay.Инциденты произошли в начале рабочей недели. По предварительным данным следствия, в первом случае мужчина избил своего оппонента, что привело к его смерти.Во втором случае подозревают жителя города в убийстве. По предварительным данным, оба инцидента произошли под воздействием спиртного.Обоих подозреваемых взяли под стражу. Идет следствие.