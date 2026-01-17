Новости
В Волгодонске после новогодних праздников произошла гибель двух человек

В Волгодонске после новогодних праздников произошла гибель двух человек. Об этом сообщает издание DonDay.

Инциденты произошли в начале рабочей недели. По предварительным данным следствия, в первом случае мужчина избил своего оппонента, что привело к его смерти.

Во втором случае подозревают жителя города в убийстве. По предварительным данным, оба инцидента произошли под воздействием спиртного.

Обоих подозреваемых взяли под стражу. Идет следствие.
Фото: Дондей
