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В Ростове в районе «Привоза» забил коммунальный фонтан

В Ростове в районе «Привоза» забил коммунальный фонтан
В районе рынка «Привоз» в Ростове забил коммунальный фонтан. Снимки с места прорыва публикуют горожане в соцсетях 3 августа.

По словам местных жителей, потоп произошел около 09:00 на улице Зорге. Очевидцы сразу же позвонили в коммунальные службы, однако проблему не решили до сих пор.

- Вода уже бьёт час, коммунальные службы не реагируют, - пишут пользователи.

При каких обстоятельствах случился прорыв, пока не известно. Пока машины на участке буквально «плывут», а пешеходы стараются обходить территорию.
Фото: СоцСети
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