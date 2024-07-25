В Ростове в пруду в Каменке произошла массовая гибель рыбы

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В Ростове в пруду Каменка произошла массовая гибель рыбы. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях 25 июля.Местные жители зафиксировали в реке мор рыбы. Многие речные обитатели пытались выплыть на берег, но и он был тоже завален мертвой рыбой. Донские рыбаки быстро покинули пруд. Есть предположение, что в воду могли попасть химикаты, которые стали причиной гибели рыбы.За последние шесть месяцев специалисты Министерства природных ресурсов и экологии провели почти сто проверок водных объектов. В ходе проверок было выявлено множество нарушений на 57 объектах. Как правило, нарушения были связаны со сбросом сточных вод в реки.