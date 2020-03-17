В Ростове в конце недели обесточат десятки жилых домов
Десятки жителей Ростова в конце неделя останутся без электроэнергии. О плановых отключениях сообщает «Донэнерго».
Так, в последний рабочий день, 20 марта, с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах:
- Суворова в домах с 70 по 78 и с 125 по 127;
- Большой Садовой в домах с 125 по 131 и № 160;
- Нахичеванском в домах с 25 по 29 и № 38 и № 38А;
- Социалистической № 238/51, № 173, в домах с 183 по 195 и с 186 по 200;
- Крепостном в домах с 55 по 67 и с 60 по 70;
- Магнитогорской № 7/1;
- Заводской № 20 и № 20а.
В этот же день с 9 утра до 17 часов электроэнергию отключат на улицах и в переулках:
- Волгодонской в домах с 1 по 21 и с 2 по 14;
- Гризодубовой в домах с 1 по 19 и с 2 по 20, № 21/59;
- 2-й Круговой № 16;
- 3-й Круговой в домах с 1 по 21 и с 2 по 30;
- Парижской Коммуны в домах с 53 по 69 и с 66 по 82;
- Плеханова в домах с 85 по 87 и с 124 по 126;
- Проселочной 7, 9А;
- Казахской в домах с 18 по 30;
- Киргизской № 41 и № 43/26;
- Стачки в домах с 155 по 181;
- Батайской в домах с 17 по 25 и с 24 по 28;
- Сальском 13;
- Хоперском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;
- Медведицком в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;
- Донецком в домах с 1 по 21 и с 2 по 32.
Также в пятницу на три часа, с 9 до 12 часов, обесточат дома на улице Добровольского №№ 36, 36/1, 36/2, 38, 40 а, 42 , 42/1.
Как пояснили в энергетической компании, причиной отключения станут профилактические работы на оборудовании.