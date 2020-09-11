В Ростове в день футбольного матча пустят дополнительный транспорт

В донской столице в день матча «Ростов» - «Локомотив» пустят дополнительный транспорт. Об этом сообщает городская администрация.14 сентября с 19:00 до 23:15 для удобства болельщиков организуют работу дополнительного графика на муниципальном маршруте № 39 по укороченной схеме - до остановочного пункта «Городской пляж».К 22:45 общественный транспорт сосредоточат в центре города для удобства вывоза фанатов с «Ростов Арены».Встреча «желто-синих» с москвичами состоится 14 сентября в 20.30. Стадион можно будет заполнить на 40%. Посетить матч смогут порядка 20 тысяч болельщиков. Все присутствующие должны быть в масках и перчатках.