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В Ростове в день футбольного матча пустят дополнительный транспорт

В Ростове в день футбольного матча пустят дополнительный транспорт
В донской столице в день матча «Ростов» - «Локомотив» пустят дополнительный транспорт. Об этом сообщает городская администрация.

14 сентября с 19:00 до 23:15 для удобства болельщиков организуют работу дополнительного графика на муниципальном маршруте № 39 по укороченной схеме - до остановочного пункта «Городской пляж».

К 22:45 общественный транспорт сосредоточат в центре города для удобства вывоза фанатов с «Ростов Арены».

Встреча «желто-синих» с москвичами состоится 14 сентября в 20.30. Стадион можно будет заполнить на 40%. Посетить матч смогут порядка 20 тысяч болельщиков. Все присутствующие должны быть в масках и перчатках.

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