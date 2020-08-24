Дополнительный транспорт запустят в день встречи «Ростова» с «Уралом»

Во время и после матча «Ростов» – «Урал» запустят дополнительные единицы транспорта, сообщила городская администрация.Большинство транспорта разместят в районе Центрального рынка, на Ворошиловском проспекте, площади Советов и аллее «Ростов Арены». С 19:00 до 23:30 маршрут № 39 будет работать по укороченной схеме – до остановки «Городской пляж». После матча, в 22:45, болельщиков будет ждать 31 автобус.Встреча «Ростова» и «Урала» пройдет 26 августа в 20:30 в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.