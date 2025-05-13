Фото: Ростов.ру

В Ростове в апреле сдали пять новых многоквартирных домов. Об этом сообщили на сайте городской администрации.Три 15-этажных здания появились по адресу: Вересаева, 102. Еще два 11-этажных дома запустили на проспекте 40-летия Победы.Уже пятый месяц подряд в Ростове приостановлена выдача разрешений на строительство новых многоэтажек. С 1 декабря 2024 года их перестали выдавать из-за жалоб местных жителей на нехватку школ, детских садиков и поликлиник в районах новостроек. В конце месяца власти региона приняли закон, который дает им право решать, где строить новые дома.12 мая глава региона Юрий Слюсарь выдвинул новый закон. Он обяжет застройщиков благоустраивать прилегающую территорию. Закон рассмотрят 15 мая на заседании Законодательного Собрания.