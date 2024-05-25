В Ростове уже месяц ищут пропавшую Анжелику Гуличенко

Фото: Соцсети.

В Ростовской области уже около месяца ведется активный поиск 24-летней Анжелики Гуличенко, которая пропала без следа в конце апреля. Близкие девушки весьма обеспокоены ее исчезновением и обратились за помощью в поисковые службы. Волонтеры, присоединившиеся к поиску, активно распространяют информацию о пропавшей в социальных сетях.Анжелика Гуличенко имеет рост около 160 см, строение тела среднее, волосы темно-каштановые, глаза карие. В момент пропажи на ней была одежда: свитер оливкового оттенка, рубашка в черно-красную клетку, спортивные штаны черного цвета, обута в черные ботинки.Если у вас есть информация о месте нахождения Анжелики, просьба обращаться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.