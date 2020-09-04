В Ростове месяц держится самая высокая в регионе цена на молочку и мороженую рыбу

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В Ростове-на-Дону второй месяц лидируют в цене большинство необходимых продуктов покупательской корзины. О новых данных по стоимости товаров сообщили в ростовском отделении Росстата.Самыми дорогими в Ростове, по данным за последнюю неделю, продолжают оставаться молочные продукты. Так, за килограмм жирного творога горожане отдадут примерно 332 рубля, что на 17 рублей больше среднего ценника по региону. Высокой цена остаётся на ряд таких позиций, как маргарин (127 рублей за кг), стерилизованное молоко (84 рубля за литр) и сычужный сыр (523 рубля за кг).Кроме того, в Ростове самая дорогая мороженая рыба. За килограмм жителям донской столицы придётся отдать 167 рублей, в то время как в Сальске этот же продукт можно купить за 146 рублей.Недёшево обойдутся ростовчанам и охлаждённые куры - около 134 рублей. За килограмм мяса баранины продавцы просят не менее 425 рублей. Это на 60 рублей дороже самой низкой цены в регионе.Выше среднего в Ростове-на-Дону стоят пшеничный хлеб (44 рубля) и соль (14 рублей).