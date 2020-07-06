На Дону более 400 медработников заразились COVID-19
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Более 400 сотрудников медицинских учреждений Ростовской области заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июля сообщила на брифинге министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
- Медработники могли заразиться не только из-за работы с инфицированными пациентами. Они также контактировали с заражёнными за стенами больниц и стационарных отделений, - объяснила Татьяна Быковская.
Ранее санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев отмечал, что случаи заражения COVID-19 регистрировали более чем в 90 медицинских учреждениях. В большинстве случаев пациенты не чувствовали симптомы пневмонии. Болезнь у заражённых протекала, как обычные ОРВИ или бронхит.
Напомним, жертвой коронавируса стал реаниматолог из Шахт Вячеслав Сергиенко. Мужчина скончался в ростовской больнице 21 июня.