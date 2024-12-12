В Ростове после сильного ливня затопило улицу Оганова

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В Ростове-на-Дону после ливня затопило улицу Оганова. Снимки в соцсетях разметили местные жители 12 декабря.Ранее на Ростов обрушились дожди. Днем 11 декабря, а также всю ночь в городе шел сильный ливень. Из-за осадков затопило и Оганова.На снимках видно, что проезжую часть затопило, машины буквально проплывают по дороге. Жидкость уже подбирается к тротуарам. Вероятно, всему причиной ливневые канализации.Ежегодно после дождя улицы Ростова уходят под воду. После многочисленных попыток восстановить систему отвода жидкости, проблема не ушла. Вместо того, чтобы наладить работу ливневок власти решили просто перекрывать самые затопленые улицы: Оганова и Малиновского. Также в период ливней топит Орбитальную.Напомним, еще в 2026 году произошла трагедия. Во время жуткого ливня погибла 14-летняя школьница. Потоком воды ее затянуло под машину. А в 2023 году погибла 80-летняя учительница. Она провалилась в ливневку, не заметив ее под толщей воды.