В Ростове у входа в парк Горького начали возводить каркас главной новогодней елки

В Ростове у входа в парк Горького уже начали возводить каркас главной новогодней елки. Фотографии опубликовали читатели Donday 2 декабря.

На снимках запечатлены рабочие, которые устанавливают конструкцию для крепления елочных веток. Уже сейчас на центральных улицах города можно увидеть новогодние украшения. Власти обещают завершить все подготовительные мероприятия к празднику к 10 декабря.

Однако жители уже выразили свое негодование относительно огромной шишки на Набережной в Ростове, и пожаловались на удручающие состояние смешариков на Большой Садовой.

Стоит напомнить, что ранее глава Ростова Александр Скрябин сообщил о сокращении расходов на украшение города в этом году из-за сложной обстановки.
Фото: Дондей
