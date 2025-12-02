В Ростове у входа в парк Горького начали возводить каркас главной новогодней елки

Фото: Дондей

В Ростове у входа в парк Горького уже начали возводить каркас главной новогодней елки. Фотографии опубликовали читатели Donday 2 декабря.На снимках запечатлены рабочие, которые устанавливают конструкцию для крепления елочных веток. Уже сейчас на центральных улицах города можно увидеть новогодние украшения. Власти обещают завершить все подготовительные мероприятия к празднику к 10 декабря.Однако жители уже выразили свое негодование относительно огромной шишки на Набережной в Ростове, и пожаловались на удручающие состояние смешариков на Большой Садовой.Стоит напомнить, что ранее глава Ростова Александр Скрябин сообщил о сокращении расходов на украшение города в этом году из-за сложной обстановки.