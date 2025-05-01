В Ростове-на-Дону после реконструкции заработал фонтан «Атланты»

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону заработал легендарный фонтан «Атланты». Торжественное открытие прошло 30 апреля. Официальный старт работе крупнейшего городского фонтана дал глава города Александр Скрябин.Ростовчане всех поколений собрались на Театральной площади, чтобы насладиться обновленным видом композиции.Работы по реконструкции фонтана начались еще в 2024 году. В планах было и обновление територии вокруг композиции. Через год работы завершили в назначенный срок.- Уверен, что отреставрированный фонтан вновь станет местом притяжения для всех ростовчан и жителей города, - отметил Александр Скрябин. - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил городской администрации как можно больше уделять внимания благоустройству общественных пространств, для того чтобы ростовчанам и гостям города было комфортно здесь находиться. Также, помимо «Атлантов», заработали еще ряд фонтанов после ремонта.В рамках выступления Александр Скрябин предложил проводить ежегодное награждение и чествование ростовских выпускников-медалистов на обновленной площади. Ростовчане такую идею массово поддержали.Добавим, что у фонтана «Атланты» почти вековая история. Композицию возвели в 1936 году, когда закончилось строительство театра имени Максима Горького. За все время его реставрировали только два раза – в 1950-е годы и в 1999 году.