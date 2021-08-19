В Ростове у 7,5 тысячи жителей подозревают коронавирус

В Ростове у 7,5 тысячи человек подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в городской администрации 20 августа.У наблюдаемых начали проявляться симптомы опасного вируса, и они сами пришли в больницу, чтобы выяснить точный диагноз. Врачи осмотрели пациентов и взяли у них анализы на наличие инфекции COVID-19. До прихода результатов тестирования обследуемые пребывают дома на самоизоляции.Еще 1 638 ростовчан лечатся в стационарах городских больниц. За последние сутки из-под медицинского наблюдения вышли 716 человек.