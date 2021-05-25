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В Ростове у 1 821 человека подозревают коронавирус

В Ростове у 1 821 человека подозревают коронавирус

В Ростове-на-Дону у 1 821 человека подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Администрации донской столицы 26 мая.

Обследуемые находятся в домашних условиях на самоизоляции. Врачи следят за их состоянием в дистанционном режиме. Они ежедневно передают медикам показатели температуры тела, сообщают о своем самочувствии. Для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии инфекции пациенты трижды сдают тесты на COVID-19.

За последние сутки из под наблюдения выбыл еще 181 ростовчанин. Еще 503 находятся в больнице, получая стационарное лечение. Напомним за весь период пандемии в донской столице выявили более 32 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Их них 61 подхватил инфекцию за последние сутки.

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