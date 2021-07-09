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В донской столице у 2,8 тысячи человек подозревают коронавирус

В донской столице у 2,8 тысячи человек подозревают коронавирус

В донской столице более чем у 2,8 тысячи человек подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в городской администрации 11 июля.

У наблюдаемых проявляются некоторые симптомы, схожие с теми, которые проявляются при инфекции COVID-19. Для того чтобы исключить или подтвердить наличие вируса, все пациенты трижды сдают тест. Как только придут результаты контрольного тестирования, те, у кого болезнь действительно подтвердится, начнут лечение, исходя из клинической картины.

Еще 1 080 ростовчан лечатся в стационарах больниц. Из них 434 пребывают в городской больнице № 1 имени Семашко, 646 - в городской больнице № 20.

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