Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове трех парней отправили в СИЗО за избиение бездомного мужчины

В Ростове трех парней отправили в СИЗО за избиение бездомного мужчины
В Ростове-на-Дону трое молодых людей задержаны из-за избиения бездомного мужчины. Инцидент произошёл возле торгового центра «Рио» в начале февраля.

В интернете появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей жестоко избивает бездомного. Они снимали происходящее на камеру и затем выложили запись в сеть.

Вскоре полиция установила личности подозреваемых: двое 17-летних и один 19-летний парень. Их задержали в период с 27 февраля по начало марта. Им предъявили обвинения по статье «Хулиганство».

По данным СУ СКР по Ростовской области, молодых людей отправили в СИЗО.
Фото: СУ СКР по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.