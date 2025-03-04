В Ростове трех парней отправили в СИЗО за избиение бездомного мужчины

Фото: СУ СКР по РО

В Ростове-на-Дону трое молодых людей задержаны из-за избиения бездомного мужчины. Инцидент произошёл возле торгового центра «Рио» в начале февраля.В интернете появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей жестоко избивает бездомного. Они снимали происходящее на камеру и затем выложили запись в сеть.Вскоре полиция установила личности подозреваемых: двое 17-летних и один 19-летний парень. Их задержали в период с 27 февраля по начало марта. Им предъявили обвинения по статье «Хулиганство».По данным СУ СКР по Ростовской области, молодых людей отправили в СИЗО.