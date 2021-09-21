В Ростове мост Малиновского реконструируют к концу 2021 года
В Ростове реконструкцию моста Малиновского планируют завершить в конце декабря. О сроке окончания работ на путепроводе сити-менеджер города сообщил на своей странице в «Инстаграме».
Рабочие уже забетонировали плиты проезжей части, установили бортовой камень и поребрик, а также обустроили ливневую канализацию. Сейчас ведут работы по возведению левого путепровода, чтобы связать центр Ростова с Западным жилым массивом.
На реконструкцию 1,5 километра полотна моста и подъездных путей власти города потратили 2,7 миллиарда рублей. Работы начали в январе этого года. На время реконструкции его перекрыли. Лишившись одной из главных дорожных артерий, весь город больше недели утопал в гигантских пробках.
30 апреля мост открыли для автобусов, машин скорой помощи, пожарных автомобилей и другого спецтранспорта. В августе пустили легковушки. К ноябрю реконструкцию путепровода собирались закончить. На деле же времени потребовалось немного больше. Теперь завершить работы намерены к концу 2021 года.
После полного открытия моста интенсивность движения на нем вырастет в разы. Предположительно, в сутки там будут проезжать около 40 тысяч автомобилей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году (22 тысячи).