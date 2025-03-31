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В Ростове два района остались без воды из-за аварии

В Ростове два района остались без воды из-за аварии

В нескольких районах Ростова-на-Дону наблюдаются проблемы с водоснабжением из-за нештатных ситуаций, произошедших на коммунальных сетях. Информацию предоставили сотрудники областного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство.

Причиной временных отключений стали повреждения, зафиксированные на трубопроводах вблизи Измаильского переулка и на территории Рабочей площади. В результате жители Западного и Ворошиловского районов временно лишены доступа к воде.

Из-за аварии, произошедшей на Рабочей площади, приостановлено водоснабжение в домах, находящихся в пределах проспекта Стачки, переулка Дунаевского, улиц МОПРа и 2-й Баррикадной.

Еще один инцидент в системе коммунального хозяйства произошел в Измаильском переулке, что повлекло за собой прекращение подачи воды в районе улиц Тибетской, Фурмановской, Нариманова и непосредственно самого Измаильского переулка.

Планируется, что полное восстановление водоснабжения для всех абонентов произойдет ориентировочно к шести часам вечера.
Фото: Rostov.ru
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