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В Ростове спустя 20 лет вернули троллейбус № 17 на Военвед

В Ростове спустя 20 лет вернули троллейбус № 17 на Военвед
В Ростове возобновили работу троллейбуса № 17 сообщением Центральный рынок - Стройгородок. Об этом в администрации города сообщили 11 октября.

Маршрут выполняют три общественных транспорта марки «Горожанин» с автономным ходом. С помощью контактной сети они проезжают от рынка до площади 2-й Пятилетки, а дальше - без нее.

Троллейбусы ходят каждые 40 минут. Первый транспорт выезжает в 5:30, а последний заканчивает работу в 22:30.

Ростовчане очень долго ждали возвращения этого троллейбуса, ведь его отменили еще в 1998 году. Все это время власти планировали возобновление маршрута, но на осуществление задуманного потребовалось целых 23 года.
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