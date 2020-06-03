Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове в июле начнёт работу троллейбусный маршрут на Сельмаш через Ленина

В Ростове в июле начнёт работу троллейбусный маршрут на Сельмаш через Ленина
В Ростове в июле начнёт работу троллейбусный маршрут «Сельмаш – Центральный рынок». Направление было закрыто более 20 лет назад, из-за непригодности отдельных участков контактной сети. Об этом сообщили в администрации города 5 июня.

На днях в город прибыли два троллейбуса с автономным ходом. Машины имеют батарею, позволяющую двигаться без внешнего питания в несколько километров. Транспорт также оборудован кондиционерами и USB-зарядками.

Всего на возобновлённый маршрут № 7 выйдут пять единиц.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.