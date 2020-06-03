В Ростове в июле начнёт работу троллейбусный маршрут на Сельмаш через Ленина

В Ростове в июле начнёт работу троллейбусный маршрут «Сельмаш – Центральный рынок». Направление было закрыто более 20 лет назад, из-за непригодности отдельных участков контактной сети. Об этом сообщили в администрации города 5 июня.На днях в город прибыли два троллейбуса с автономным ходом. Машины имеют батарею, позволяющую двигаться без внешнего питания в несколько километров. Транспорт также оборудован кондиционерами и USB-зарядками.Всего на возобновлённый маршрут № 7 выйдут пять единиц.