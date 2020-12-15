Спустя неделю после выхода приостановят движение троллейбуса №14 в Ростове

Движение по запущенному на днях маршруту троллейбуса № 14 в Ростове временно приостановят. Транспорт перестанет ходить 21 декабря, сообщили в Росгортранспорте.Троллейбус № 14 сообщением Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки начал курсировать 14 декабря. На маршрут направили шесть машин из Москвы. Однако на одной из улиц, по которой ходит транспорт (Немировича-Данченко, 8) начнется строительство линии электропередачи. В связи с этим новоиспеченный маршрут снова придется отменить.Как долго будут проводиться работы, пока не известно. Также любопытно, зачем было открывать новый маршрут, если он проработает всего неделю. Впрочем, люди еще не успели привыкнуть к новому транспорту, поэтому вряд ли эти неудобства расстроят ростовчан.