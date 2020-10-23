Восстановление троллейбусного маршрута в Ростове обойдется почти в 50 миллионов рублей
В Ростове для восстановления троллейбусного маршрута от Центрального рынка до Сельмаша потратят 48 миллионов рублей. Об этом 26 октября сообщили в Ростовской транспортной компании.
Для этого контактную сеть реконструируют в несколько этапов. Сначала ремонт пройдет на участке от площади Народного ополчения до площади Ленина и восстановят маршрут Площадь 2-й Пятилетки - Центральный рынок, который закрыли в 1998 году.
Как сообщалось ранее, в донской столице ждали поставку троллейбусов с автономным ходом. Тогда в департаменте транспорта сообщили, что как только в город прибудет четвертая единица транспорта, будет восстановлен троллейбусный маршрут №7 Центральный Рынок - Ворошиловский - Нагибина - Ленина - Сельмаш.
Этот маршрут закрыли в 90-х годах из-за нехватки подвижного состава и непригодности отдельных участков контактной сети.
Сейчас на проспекте Ленина работает троллейбус №7 Центральный рынок - Сельмаш. Участок без контактной сети он проезжает на аккумуляторе.