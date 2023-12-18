В Ростове сожгли более 200 килограммов санкционного мяса и сыра

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону сожгли более 200 килограммов санкционного мяса и сыра. Об этом сообщили 18 декабря в региональном Россельхознадзоре.На одном из ростовских рынков была выявлена санкционная продукция. Были обнаружены мясо и сыр общим весом 223 килограмма, которые были произведены в Италии, Франции, Голландии, Германии, Дании, Испании, Англии, Норвегии. Продукция была сожжена 1 декабря.Последний раз похожим образом от продукции избавлялись в 2020 году. Тогда раздавили бульдозером 4,5 тонны апельсинов, которые были ввезены нелегально.Такой способ борьбы с продукцией, ввезенной незаконно, многим не понравился, ведь ее можно было использовать в благотворительных целях.