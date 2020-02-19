В Ростове раздавили 18 тонн перемаркированных апельсинов



В Ростове-на-Дону уничтожили 18 тонн санкционных апельсинов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.



Цитрусовые везли в Тульскую область из Краснодарского края. Ящики с фруктами перемаркировали, поэтому происхождение апельсинов неизвестно. Документов на легальный ввоз у перевозчика не было.



Партию цитрусовых изъяли и раздавили на полигоне твердых бытовых отходов в Ростове-на-Дону.



Напомним, на днях уничтожили девять тонн киви и красного болгарского перца. Ящики с овощами и фруктами также были перемаркированы.