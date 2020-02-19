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В Ростове раздавили 18 тонн перемаркированных апельсинов

В Ростове раздавили 18 тонн перемаркированных апельсинов
В Ростове-на-Дону уничтожили 18 тонн санкционных апельсинов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Цитрусовые везли в Тульскую область из Краснодарского края. Ящики с фруктами перемаркировали, поэтому происхождение апельсинов неизвестно. Документов на легальный ввоз у перевозчика не было.

Партию цитрусовых изъяли и раздавили на полигоне твердых бытовых отходов в Ростове-на-Дону.

Напомним, на днях уничтожили девять тонн киви и красного болгарского перца. Ящики с овощами и фруктами также были перемаркированы.

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