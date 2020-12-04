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Второй крупный порыв случился в Ростове на улице Туполева

Второй крупный порыв случился в Ростове на улице Туполева
Еще одна крупная коммунальная авария случилась в Ростове-на-Дону за последние сутки. Трубу прорвало ранним утром 7 декабря.

Из-за порыва десятки литров воды разлились по проезжей части. Из-за сильного мороза и ветра дорога мгновенно превратилась в ледовый каток. Ростовчанам пришлось преодолевать целую полосу препятствий, чтобы пройти обледеневший участок асфальта.

Похожая ситуация произошла и в переулке Гельца. Там ночью случился порыв, но коммунальщики приехали на место ЧП только к обеду, а все это время люди рисковали своим здоровьем, балансируя на скользких дорогах.

В городском водоканале рассказали, что без воды остались сотни жителей многоэтажек по улицам Днепровской, Жемчужной, Изумрудной. К вечеру аварию обещают устранить.

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