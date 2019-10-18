В Ростове сотни домов останутся без электричества
На следующей неделе, с 21 октября, сотни домов Ростова останутся без электроснабжения. Об этом сообщили в «Донэнерго». Запланированные отключения электричества связаны с профилактическими работами на сетях снабжения.
Так, в понедельник, 21 октября, в рабочее время света не будет на улицах:
- Дранко, в домах 108а, 108б и 112;
- Козлова, в доме 65а;
- Коровкина, в домах с 1 по 40;
- 12-го Февраля, в домах с 46 по 100 и с 71-83;
- Белгородской, в домах с 1 по 20;
- Белинского, в домах с 1 по 19;
- Самойловской, в домах с 34 по 52 и с 41 по 59;
- Зенитчиков, в домах с 1 по 5 и со 2 по 12;
- Проезжей, в домах с 7 по 17 и со 2 по 12;
- Сызранской, в домах с 1 по 19;
также в понедельник перебои с электричеством будут в переулках:
- Скрыпника, в домах с 59 по 71 и с 64 по 72;
- 2-м переулке, в домах с 55 по 71 и с 44 по 68;
- Марсовом, в домах с 1 по 14;
- Трудовом, в домах с 1 по 29 и со 2 по 36;
- Конструкторском, в домах с 4 по 15;
- Булавина, в домах с 15 по 35 и со 2 по 12.
Во вторник без электроснабжения останутся жители улиц:
- Гагринской, в доме 51;
- 40-летия Победы, в домах 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1;
- Большой Садовой, в доме 69;
- Суворова, в домах со 4 по 112 и с 3 по 9;
- 2-й Краснодарской, в домах 96/1, 96/2, 96/6, 96/7 и с 151 по 159;
- Малиновского, в доме 216;
- Таганрогское шоссе, в домах 144, 144а, с 1 по 3 и со 2 по 6;
- Капустина, в доме 26/1;
- Пушкинской, в доме 103;
- Шоссейной, в домах с 51 по 172, с 1 по 49 и со 2 по 108;
- Еременко, в домах 56а, 56б, 50, 54/2, 54, 52;
проспекта Космонавтов, в домах 1/26, 5, 5в, 5г, 5д;
переулков:
- Газетный, в домах с 79 по 87 и 74;
- Нефтекачка;
- Нефтяной;
- Элеваторный;
- Машиностроительный;
- садовых товариществ «Восход», «Восход-2» и «Малинка».
На целые сутки, с 9 часов 22 октября до 17 часов 23 октября, подача электроэнергии будет прекращена в переулках Тверском, 37–67, 38–66 и Ладожском, 94–106.
23 октября с 9 до 17 часов свет отключат на улицах:
- Оганова, в доме 3/1;
- Таганрогской, в домах 133, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 137, 137/1, 139, 139/1, 139/2;
- Большой Садовой, в домах с 59 по 65, с 108 по 124 и 124а;
- Суворова, в доме 10;
- Социалистической, в домах 138, 141, 152, 160;
- 30-я Линия, в домах 67 и 69;
- 32-я Линия, в домах с 89 по 93 и с 74 по 86;
- 34-я Линия, в домах с 53 по 91 и с 64 по 94;
- Вяземцева, в домах с 1 по 9 и со 2 по 18;
- Буйнакской, в домах с 9 по 27 и с 14 по 26;
- Кагальницкой, в домах с 1 по 15;
- 2-й Краснодарской, в домах 147/1, 149, 149/1, 149/2, 149/3, 149/5, 149в;
- Гусева, в домах с 8 по 24, с 53 по 77 и 53/2;
- Волкова, в доме 11/12;
- Депутатской;
в переулке Кривошлыковский, в домах 18 и 20;
на проспекте Космонавтов, в домах 9 и 11/12.
Также в среду, 23 октября, перебои с электричеством будут по адресам: поселок Верхнетемерницкий, улицы Венеры, Обсерваторная, Космическая, Вселенная, Струве, Осевая, Кеплера, Лапласа, Гершел, Ориона, Коперника, Астероидная, переулки Небесный, Дивный, Ясный, Млечный, Лунный и на бульварах Джордано Бруно, Межзвездном и Галилео Галилея.