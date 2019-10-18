В Ростове сотни домов останутся без электричества



На следующей неделе, с 21 октября, сотни домов Ростова останутся без электроснабжения. Об этом сообщили в «Донэнерго». Запланированные отключения электричества связаны с профилактическими работами на сетях снабжения.



Так, в понедельник, 21 октября, в рабочее время света не будет на улицах:

- Дранко, в домах 108а, 108б и 112;

- Козлова, в доме 65а;

- Коровкина, в домах с 1 по 40;

- 12-го Февраля, в домах с 46 по 100 и с 71-83;

- Белгородской, в домах с 1 по 20;

- Белинского, в домах с 1 по 19;

- Самойловской, в домах с 34 по 52 и с 41 по 59;

- Зенитчиков, в домах с 1 по 5 и со 2 по 12;

- Проезжей, в домах с 7 по 17 и со 2 по 12;

- Сызранской, в домах с 1 по 19;



также в понедельник перебои с электричеством будут в переулках:

- Скрыпника, в домах с 59 по 71 и с 64 по 72;

- 2-м переулке, в домах с 55 по 71 и с 44 по 68;

- Марсовом, в домах с 1 по 14;

- Трудовом, в домах с 1 по 29 и со 2 по 36;

- Конструкторском, в домах с 4 по 15;

- Булавина, в домах с 15 по 35 и со 2 по 12.



Во вторник без электроснабжения останутся жители улиц:

- Гагринской, в доме 51;

- 40-летия Победы, в домах 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1;

- Большой Садовой, в доме 69;

- Суворова, в домах со 4 по 112 и с 3 по 9;

- 2-й Краснодарской, в домах 96/1, 96/2, 96/6, 96/7 и с 151 по 159;

- Малиновского, в доме 216;

- Таганрогское шоссе, в домах 144, 144а, с 1 по 3 и со 2 по 6;

- Капустина, в доме 26/1;

- Пушкинской, в доме 103;

- Шоссейной, в домах с 51 по 172, с 1 по 49 и со 2 по 108;

- Еременко, в домах 56а, 56б, 50, 54/2, 54, 52;

проспекта Космонавтов, в домах 1/26, 5, 5в, 5г, 5д;

переулков:

- Газетный, в домах с 79 по 87 и 74;

- Нефтекачка;

- Нефтяной;

- Элеваторный;

- Машиностроительный;

- садовых товариществ «Восход», «Восход-2» и «Малинка».



На целые сутки, с 9 часов 22 октября до 17 часов 23 октября, подача электроэнергии будет прекращена в переулках Тверском, 37–67, 38–66 и Ладожском, 94–106.



23 октября с 9 до 17 часов свет отключат на улицах:

- Оганова, в доме 3/1;

- Таганрогской, в домах 133, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 137, 137/1, 139, 139/1, 139/2;

- Большой Садовой, в домах с 59 по 65, с 108 по 124 и 124а;

- Суворова, в доме 10;

- Социалистической, в домах 138, 141, 152, 160;

- 30-я Линия, в домах 67 и 69;

- 32-я Линия, в домах с 89 по 93 и с 74 по 86;

- 34-я Линия, в домах с 53 по 91 и с 64 по 94;

- Вяземцева, в домах с 1 по 9 и со 2 по 18;

- Буйнакской, в домах с 9 по 27 и с 14 по 26;

- Кагальницкой, в домах с 1 по 15;

- 2-й Краснодарской, в домах 147/1, 149, 149/1, 149/2, 149/3, 149/5, 149в;

- Гусева, в домах с 8 по 24, с 53 по 77 и 53/2;

- Волкова, в доме 11/12;

- Депутатской;

в переулке Кривошлыковский, в домах 18 и 20;

на проспекте Космонавтов, в домах 9 и 11/12.



Также в среду, 23 октября, перебои с электричеством будут по адресам: поселок Верхнетемерницкий, улицы Венеры, Обсерваторная, Космическая, Вселенная, Струве, Осевая, Кеплера, Лапласа, Гершел, Ориона, Коперника, Астероидная, переулки Небесный, Дивный, Ясный, Млечный, Лунный и на бульварах Джордано Бруно, Межзвездном и Галилео Галилея.