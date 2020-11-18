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В Ростове синоптики прогнозируют мокрый снег и пасмурную погоду в выходные

В Ростове синоптики прогнозируют мокрый снег и пасмурную погоду в выходныеВ донской столице ожидаются дожди и мокрый снег. О прогнозе на 20-22 ноября сообщил Ростовский гидрометцентр.

В пятницу, 20 ноября, сила порывов ветра достигнет шести метров в секунду, а в ночь на субботу пойдет мокрый снег.

Днем в субботу и воскресенье к снегу добавятся дожди, а ветер снизится до двух метров в секунду. Однако к вечеру 21 и 22 ноября дожди прекратятся.

Температура воздуха в конце недели будет колебаться в пределах +1...-2 градусов, а направление ветра в основном останется восточным и северо-восточным. Все эти дни в Ростове сохранится облачная погода, без прояснений.

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