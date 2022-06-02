Алексей Логвиненко: «С начала года в Ростове убрали более 90 тысяч кубометров мусора»

Фото: Алексей Логвиненко.

В начале весны прошел месячник чистоты, который завершился масштабным субботником. Общими усилиями город привели в порядок после зимы и продолжали его поддерживать. Но к лету в донской столице появились новые свалки. Коммунальщики ежедневно прикладывают массу усилий, чтобы избавиться от них. Однако стоит им ликвидировать один свалочный очаг, как на его месте тут же устраивают новый.– Зачастую жители выбрасывают отходы в не предназначенных для этого местах, не утилизируют их должным образом, – отмечает глава городской администрации Алексей Логвиненко.Расходы на вывоз строительного мусора не входят в единый тариф регионального оператора по обращению с ТКО (прим. - твердые коммунальные отходы). О правильной утилизации должны самостоятельно заботиться те, кто его выбрасывает.Для удобства в северо-западной промзоне Ростова в 2021 году открыли специальную площадку на территории мусороперерабатывающего комплекса. Утилизация тонны строительного мусора обойдется всего в 600 рублей. Там лом сначала измельчают промышленными шредерами высокой производительности и только после этого направляют на Мясниковский МЭОК (прим. - Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс) в хуторе Веселом.– С начала года в городе ликвидировано более 90 тысяч кубометров отходов, в том числе вокруг контейнерных площадок, – отметил Алексей Логвиненко. - Ответственность за экологическую обстановку в городе лежит на каждом из нас. Призываю ростовчан уважать труд других, бережно относиться к городу, в котором мы живем, и выбрасывать мусор в специально предназначенные для этого места. Тем самым поддерживать чистоту и порядок!Ростов-на-Дону сталкивается с проблемой свалочных очагов регулярно. В прошлом году с территории города было вывезено более 65 тысяч тонн отходов. В первом квартале текущего года – свыше 54 тысяч тонн.