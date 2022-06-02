Алексей Логвиненко: «С начала года в Ростове убрали более 90 тысяч кубометров мусора»
В начале весны прошел месячник чистоты, который завершился масштабным субботником. Общими усилиями город привели в порядок после зимы и продолжали его поддерживать. Но к лету в донской столице появились новые свалки. Коммунальщики ежедневно прикладывают массу усилий, чтобы избавиться от них. Однако стоит им ликвидировать один свалочный очаг, как на его месте тут же устраивают новый.
– Зачастую жители выбрасывают отходы в не предназначенных для этого местах, не утилизируют их должным образом, – отмечает глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Расходы на вывоз строительного мусора не входят в единый тариф регионального оператора по обращению с ТКО (прим. - твердые коммунальные отходы). О правильной утилизации должны самостоятельно заботиться те, кто его выбрасывает.
Для удобства в северо-западной промзоне Ростова в 2021 году открыли специальную площадку на территории мусороперерабатывающего комплекса. Утилизация тонны строительного мусора обойдется всего в 600 рублей. Там лом сначала измельчают промышленными шредерами высокой производительности и только после этого направляют на Мясниковский МЭОК (прим. - Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс) в хуторе Веселом.
– С начала года в городе ликвидировано более 90 тысяч кубометров отходов, в том числе вокруг контейнерных площадок, – отметил Алексей Логвиненко. - Ответственность за экологическую обстановку в городе лежит на каждом из нас. Призываю ростовчан уважать труд других, бережно относиться к городу, в котором мы живем, и выбрасывать мусор в специально предназначенные для этого места. Тем самым поддерживать чистоту и порядок!
Ростов-на-Дону сталкивается с проблемой свалочных очагов регулярно. В прошлом году с территории города было вывезено более 65 тысяч тонн отходов. В первом квартале текущего года – свыше 54 тысяч тонн.