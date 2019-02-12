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В Ростове с должности сняли замглавы администрации по экономике

В Ростове с должности сняли замглавы администрации по экономике
В Ростове-на-Дону уволили заместителя главы администрации по экономике. Дмитрий Чернышёв покинул свой пост 13 февраля.

Профессиональную деятельность он начал в 2002 году. Чернышёв был экспертом-консультантом Фонда инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI ВЕК». Через год пришёл в РГГУ преподавателем кафедры экономики и менеджмента.

С 2004-го по 2006 год работал в пилотном центре госзакупок РГУ. Затем по 2017 год возглавлял ООО «Областной консалтинговый центр». В том же году в январе занял пост замглавы администрации Ростова по экономике.

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