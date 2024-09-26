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В Ростове с 8 октября ограничат движение в переулке Весеннем

В Ростове с 8 октября ограничат движение в переулке Весеннем
В Ростове-на-Дону ограничат движение в переулке Весеннем. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Движение будет перекрыто с 8 октября по 1 декабря. Водители не смогут проехать на участке переулка Весеннего от улицы Амбулаторной до улицы Портовой.

Причиной неудобств являются ремонтные работы на дорогах.

Напомним, что с 8 по 20 октября будет ограничено движение на улице Донской. Перекрытие коснется участков в районе домов №№ 46-50, а также на улице Береговой, возле здания № 37/1.
Фото: Ростов ру
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