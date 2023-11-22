В Ростове с 16 декабря в Госпитальном введут одностороннее движение

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В Ростове по переулку Госпитальному введут одностороннее движение. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Теперь автомобилисты смогут проехать по переулку Госпитальному в одностороннем порядке. Ограничения введут с 16 декабря на участке от улицы Дачной, 75/2 до Таганрогской в северном направлении. Меры необходимы для повышения пропускной способности.Водителям придется заранее планировать свои маршруты.