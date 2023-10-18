В Ростове рощу СКА атаковали клопы

Фото: Роща СКА.

Коричнево-мраморные клопы напали на рощу СКА. О вредителях сообщили в региональном Россельхознадзоре 18 октября.Из-за нашествия клопов в роще объявлен карантин на площади 31,4 тысячи гектаров. Вредителей вывезут в безопасные для растений зоны и уничтожат.Наибольшую опасность клопы представляют для сельских фермеров. Коричнево-мраморные клопы прокусывают плоды и высасывают весь сок. На растении образуются некротические пятна, через которые в плод проникают бактерии.Эти вредители опасны для растений, бахчевых культур, ягодников, виноградников и даже для сорняков.В зимнее время клопы могут прятаться в домах и вызывать аллергическую реакцию у людей. В остальное время для человека они не опасны.