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В Ростове рощу СКА атаковали клопы

В Ростове рощу СКА атаковали клопы
Коричнево-мраморные клопы напали на рощу СКА. О вредителях сообщили в региональном Россельхознадзоре 18 октября.

Из-за нашествия клопов в роще объявлен карантин на площади 31,4 тысячи гектаров. Вредителей вывезут в безопасные для растений зоны и уничтожат.

Наибольшую опасность клопы представляют для сельских фермеров. Коричнево-мраморные клопы прокусывают плоды и высасывают весь сок. На растении образуются некротические пятна, через которые в плод проникают бактерии.

Эти вредители опасны для растений, бахчевых культур, ягодников, виноградников и даже для сорняков.

В зимнее время клопы могут прятаться в домах и вызывать аллергическую реакцию у людей. В остальное время для человека они не опасны.
Фото: Роща СКА.
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