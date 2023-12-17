В Ростове разыскивают пропавшего 42-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове без вести пропал местный житель. О местонахождении 42-летнего Ашота Терзяна нет информации вторую неделю.Последний раз мужчину видели 9 ноября. В тот день он ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения Ашот не отвечает. Близкие пытались найти ростовчанина самостоятельно, но все безуспешно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.Ашот — худой мужчина среднего роста (170 сантиметров). У него темно-каштановые волосы, карие глаза. В день исчезновения на мужчине была черная кофта, темно-синие брюки, серое пальто и черные туфли.Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшего, позвоните по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.