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В Ростове работник украл выручку магазина стройматериалов

В Ростове работник украл выручку магазина стройматериалов
Фото: okha65.ru
Сотрудник магазина стройматериалов украл выручку. Подозреваемого в краже задержали 27 июня.

По информации полиции, 51-летний ростовчанин работал в магазине оптовой продажи строительных материалов. Завершая смену, он увидел, что один из сотрудников положил выручку в шкаф на складе. Мужчина дождался, пока все уйдут, и украл деньги. Сумма ущерба составила 51 700 рублей.
- Подозреваемого задержали по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещен под подписку о невыезде.

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