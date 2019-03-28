Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин украл в магазине виски за 8 тысяч рублей

Ростовчанин украл в магазине виски за 8 тысяч рублей
Житель Ростова украл из магазина в Пролетарском районе города бутылку дорогостоящего алкоголя.

31-летний ростовчанин, прогуливаясь между полками в супермаркете, спрятал во внутренний карман верхней одежды бутылку виски стоимостью 8 тысяч рублей. Беспрепятственно покинув магазин, он отправился на рынок, где продал бутылку украденного спиртного.

Обнаружив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Подозреваемого в краже задержали 30 марта.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Подозреваемый помещён под подписку о невыезде.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.