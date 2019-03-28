Ростовчанин украл в магазине виски за 8 тысяч рублей



Житель Ростова украл из магазина в Пролетарском районе города бутылку дорогостоящего алкоголя.



31-летний ростовчанин, прогуливаясь между полками в супермаркете, спрятал во внутренний карман верхней одежды бутылку виски стоимостью 8 тысяч рублей. Беспрепятственно покинув магазин, он отправился на рынок, где продал бутылку украденного спиртного.



Обнаружив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Подозреваемого в краже задержали 30 марта.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Подозреваемый помещён под подписку о невыезде.