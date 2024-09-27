В Ростове рабочие разбудили жителей многоэтажки, выгружая щебень

Фото: ростов.ру

Рабочие разбудили горожан в два часа ночи ремонтными работами в центре Ростова. Инцидент случился 27 августа на улице Малюгиной.Жители дома № 228 сообщили, что ночью они проснулись от грохота за окном. Перепуганным горожанам спросонья показалось, что их дом рушится. Выглянув в окно, они увидели, что из грузовика выгружают щебень. Первую партию щебня привезли в 23:00, а следующую — в 02:00.Громкие звуки напугали маленьких детей, а тем, кому рано вставать на работу, пришлось столкнуться с бессонной ночью.- Это вопиющий случай! Накануне они также выгружали щебень в 6:50! Почему они не могут заниматься этим днем? — возмущается житель одного из домов.Вечером без предупреждения в тех же домах в районе ипподрома отключили горячую и холодную воду. Люди не смогли принять ванну перед сном и всю ночь слышали звуки выгружаемой щебенки. Они надеются, что ремонт скоро закончится или хотя бы не будет производиться ночью.