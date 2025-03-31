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В Ростове мужчина зарезал знакомого из-за личной неприязни

В Ростове мужчина зарезал знакомого из-за личной неприязни
В Ростовской области, в поселке Мокрый Батай, 28 марта произошла трагедия: мужчина убил своего знакомого из-за личных неприязненных отношений.

По данным следствия, 38-летний житель области, вооружившись ножом и надев перчатки, целенаправленно отправился к своему приятелю, испытывая к нему давнюю вражду и намереваясь совершить расправу. Прибыв к дому 52-летнего мужчины, злоумышленник совершил нападение, нанеся ему множественные ножевые ранения в область головы и тела.

Неожиданно в комнату вошла жена потерпевшего. Испугавшись, нападавший избавился от ножа и перчаток, после чего скрылся с места происшествия.

Раненного мужчину доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Вскоре преступника задержали. Следственным комитетом Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Фото: СУ СК Ростовской области
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