В Ростове вынесли приговор убийце студента МЧС, заступившегося за девушку
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 25 марта вынес приговор молодому человеку, обвиняемому в убийстве спасателя. Ислама Ганижева признали виновным в убийстве Александра Коваленко.
Новость об убийстве молодого перспективного студента Донского спасательного центра МЧС России облетела всю Ростовскую область. Вечером 25 мая 2023 года он шел по улице Мечникова. Александр увидел, как неизвестный мужчина пристает к прохожей девушке. Парень не смог остаться в стороне и вступился за даму. Неизвестный воспринял это как вызов и напал на него с ножом. В результате Саша погиб от полученного ранения.
Подозреваемым оказался Ислам Ганижев. Мужчина сбежал в Республику Ингушетия. Там его арестовали и доставили в Ростовскую область.
Суд над Ганижевым длился больше года. Решение принимала коллегия присяжных. После почти двух десятков отмененных заседаний присяжные все же вынесли приговор - виновен.
Как сообщает портал Donday, за убийство студента ему назначено 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.