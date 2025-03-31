В Ростовской области стоимость килограмма сливочного масла достигла почти 1100 рублей

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Жители Ростовской области активно жалуются на быстрый рост цен. Росстат зафиксировал высокую инфляцию в марте.Средняя стоимость основных продуктов увеличилась на 10–12 рублей за месяц. Килограмм говядины теперь стоит 598 рублей (+12 рублей). Колбаса подорожала на 14 рублей до 674 рублей за килограмм.Сливочное масло, которое раньше называли «белым золотом», теперь стало серьезной статьей расходов для жителей региона. В Ростове его продают по 1097 рублей за килограмм.Сыр также стремится к четырехзначному ценнику, достигая стоимости до 900 рублей.Продуктовая корзина, включающая мясо, молочные продукты и овощи, может обойтись около 4000 рублей. Это расчет на неделю для семьи из трех человек. В сумму не входят сладости, бытовая химия и другие товары.Центральный банк России в ежемесячном отчете указывает на рост цен из-за увеличения стоимости производства. Предприниматели включают в цены возросшие затраты на логистику, оплату труда и другие расходы.Пока бизнес пытается выжить, обычные люди могут позволить себе свежие продукты, такие как молодая картошка, сыр и сливочное масло, только по особым случаям.