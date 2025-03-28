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Публичную библиотеку Ростова отремонтируют за 2,1 миллиарда рублей

Публичную библиотеку Ростова отремонтируют за 2,1 миллиарда рублей
В Ростове Донскую публичную библиотеку планируют отремонтировать за 2,1 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 27 марта.

Заказчик — сама библиотека. Завершить работы подрядчик должен до конца 2027 года.  

В рамках капитального ремонта обновят здание и прилегающую территорию: исправят дефекты на стенах и гранитных плитах, замажут трещины, заменят мебель и другие конструкции. Также за два года благоустроят территорию для людей с инвалидностью, установят наружное освещение, создадут кинозал и студию звукозаписи.  

Главный садовод Ирина Саенко сообщила корреспонденту Donday, что во время ремонта растения перенесут в специально оборудованную комнату. Она опасается, что из-за недостаточной влажности и света некоторые из них могут погибнуть.  

Донская публичная библиотека, основанная в 1886 году, — одна из старейших на Юге России. В 1960-х годах в ней появился знаменитый зимний сад площадью 90 квадратных метров, где растет более 100 видов растений из 25 ботанических семейств.  

После завершения ремонтных работ посетители увидят обновленный зимний сад с новыми растениями и интересными конструкциями.
Фото: соцсети
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