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В Ростове пройдет всемирный фестиваль кино

В Ростове пройдет всемирный фестиваль кино
В Ростове-на-Дону пройдет всемирный фестиваль кино. 27 августа, 8 и 9 сентября возле Публичной библиотеки горожанам покажут десятки короткометражных фильмов.

В конкурсной программе фильма участвуют девять работ. За такие короткометражки можно проголосовать, посветив фонариком или мобильным телефоном. По итогам организаторы выберут три самых популярных фильма.

Известно, что кроме конкурса зрителей ждет и просто кинопоказ. В эти три дня ростовчан познакомят с тремя десятками короткометражек.
Помимо просмотра фильмов на площадке могут организовать различные мероприятия, связанные с культурой.

Фото: http://www.chr.aif.ru

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