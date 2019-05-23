В Ростове пройдет всемирный фестиваль кино



В Ростове-на-Дону пройдет всемирный фестиваль кино. 27 августа, 8 и 9 сентября возле Публичной библиотеки горожанам покажут десятки короткометражных фильмов.



В конкурсной программе фильма участвуют девять работ. За такие короткометражки можно проголосовать, посветив фонариком или мобильным телефоном. По итогам организаторы выберут три самых популярных фильма.



Известно, что кроме конкурса зрителей ждет и просто кинопоказ. В эти три дня ростовчан познакомят с тремя десятками короткометражек.

Помимо просмотра фильмов на площадке могут организовать различные мероприятия, связанные с культурой.



Фото: http://www.chr.aif.ru