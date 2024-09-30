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В Ростове пропал боец СВО из Удмуртии

В Ростове пропал боец СВО из Удмуртии
В Ростове-на-Дону пропал 33-летний боец СВО из Республики Удмуртия. О судьбе Виктора Поторочина неизвестно почти месяц.

Мужчину призвали на спецоперацию из поселка Игра (под городом Ижевском). Последний раз он выходил на связь с родственниками 4 сентября. Тогда Виктор находился в донской столице.

Уже больше трех недель он не отвечает на сообщения и звонки. Не исключено, что бойца могли отправить в ЛНР для выполнения задания.

Если вы знаете, где находится Виктор Поторочин, сообщите в военкомат.
Фото: Соцсети
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