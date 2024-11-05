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В Ростове разрушили памятники на нескольких захоронениях на Братском кладбище

В Ростове разрушили памятники на нескольких захоронениях на Братском кладбище
В Ростове произошло разрушение нескольких захоронений на Братском кладбище. Неизвестные разбили дорогие надгробия из черного камня на нескольких могилах на проспекте Михаила Нагибина. Информацией поделился читатель DonDay.

5 ноября днем Игорь Петров отправился навестить могилы своих родственников. Однако его ожидало шокирующее зрелище: памятник на месте захоронения был разбит. Злоумышленники разрушили дорогостоящие черные каменные конструкции на нескольких захоронениях.

- Я попытался связаться с управляющим кладбищем, чтобы сообщить о случившемся, но не получил ответа, — рассказал Игорь.

По его словам, подобные инциденты не новы. Вход на кладбище всегда открыт, и, похоже, за порядком там никто не следит.

Мотивы, побудившие вандалов разрушать могилы, остаются неизвестными.
Фото: Игорь Петров
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