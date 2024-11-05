В Ростове разрушили памятники на нескольких захоронениях на Братском кладбище

- Я попытался связаться с управляющим кладбищем, чтобы сообщить о случившемся, но не получил ответа, — рассказал Игорь.



Фото: Игорь Петров

В Ростове произошло разрушение нескольких захоронений на Братском кладбище. Неизвестные разбили дорогие надгробия из черного камня на нескольких могилах на проспекте Михаила Нагибина. Информацией поделился читатель DonDay.5 ноября днем Игорь Петров отправился навестить могилы своих родственников. Однако его ожидало шокирующее зрелище: памятник на месте захоронения был разбит. Злоумышленники разрушили дорогостоящие черные каменные конструкции на нескольких захоронениях.По его словам, подобные инциденты не новы. Вход на кладбище всегда открыт, и, похоже, за порядком там никто не следит.Мотивы, побудившие вандалов разрушать могилы, остаются неизвестными.