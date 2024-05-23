В Ростове проходит масштабная арт-выставка современного искусства

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В Ростове-на-Дону открылась арт-выставка, где художники города продемонстрировали своё творчество, а также дали несколько мастер-классов. С 16 по 26 мая любой желающий может посмотреть, как создаются шедевры современного искусства, и даже купить понравившийся экспонат.С первых шагов посетитель оказывается в масштабном лабиринте современного искусства. Его общая площадь составляет девять тысяч квадратных метров. Картины, арт-объекты, предметы живописи, скульптуры, элементы креативной одежды – их здесь более двух тысяч! Все экспонаты уникальные. Авторы находятся рядом и готовы подсказать, какой замысел они вложили в своё творчество.В выставке также принимают участие школы искусств. Преподаватели этих учреждений – опытные мастера своего дела, они готовы передавать свои знания подрастающим творцам.За большими столами проходят мастер-классы. Один из них проводят граффити-художники Олег Том3 и Саша Санчос.– Нас пригласили организаторы, - говорят ребята. – Чтобы показать, что такое настоящее искусство граффити, да и, вообще, такие художественные материалы.Мастера настенной уличной живописи подробно рассказывают о выборе баллончиков, способах нанесения краски, хранении материалов. Делятся своими хитростями и лайфхаками.Олег занимается граффити почти 20 лет. Расписывает весь Ростов. Он и его команда – лидеры по продвижению стрит-арта.Чтобы сохранить память об этой арт-выставке, посетителям предлагают сувениры в виде кружек, шопперов, блокнотов и многого другого.Автор: Даниэлла Грибко-Баранова