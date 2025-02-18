В Ростове проект ремонта кровли «Доходного дома К. И. Яблокова» потратят 2 миллиона

Фото: соцсети

Для ремонта кровли исторического особняка в Ростове выделят два миллиона рублей. Об этом стало известно из материалов на сайте госзакупок.18 февраля Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова разместила соответствующую закупку. Согласно предоставленной информации, подрядчик должен разработать проект реконструкции крыши «Доходного дома К. И. Яблокова», расположенного на Большой Садовой, 42-44 и Буденновском проспекте, 23, литеры А, А1. Отметим, что здание получило статус объекта культурного наследия регионального уровня в апреле 2018 года.С выигравшей тендер организацией будет заключен контракт на указанную сумму. В проекте должны быть учтены: утепление чердака по теплотехническим расчетам, реставрация или замена необходимых конструкций перекрытий, а также элементы стропильной системы. Также предусмотрены замена кровельного покрытия на оцинкованную сталь, огне- и биозащитная обработка системы стропил и обновление наружного водостока. Работы необходимо завершить до 1 октября 2025 года.«Доходный дом К. И. Яблокова» был построен в 1901 году на средства ростовского купца. Здание изначально выполняло функции торгового дома, а впоследствии стало коммунальным. В настоящее время там располагается Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова.