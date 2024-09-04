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В Ростове продают часть доходного дома Ханцкеля и Бориса Рысс

В Ростове продают часть доходного дома Ханцкеля и Бориса Рысс
В Ростове с молотка пытаются продать часть доходного дома братьев-купцов Ханцкеля и Бориса Рысс. Речь идет о нежилых помещениях на улице Станиславского, 128. Их общая площадь составляет более 336 квадратных метров.

Стоимость лота оценивается в 10,4 миллиона рублей. Это вдвое дешевле первоначального предложения. Городские власти не могут продать помещения на протяжении двух лет. Каждый раз аукцион срывался из-за отсутствия заявок.
Принять участие в торгах можно до 14 октября.

Здание было построено в последней четверти ХIХ века. Его владельцы, братья Рысс, были одними из крупнейших купцов в Ростове-на-Дону. Им принадлежали несколько мукомольных предприятий, в том числе паровая вальцовая мельница.
Фото: Гугл.Карты
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