В Ростове при поддержке Общественной палаты региона прошел областной Всеобуч для НКО

- Благодаря этому из федерального бюджета в донской регион на реализацию социальных проектов поступило более одного миллиарда рублей. Это весомый вклад некоммерческого сектора в развитие нашей области. Во всем этом есть заслуга Ресурсного центра «Время действий», - отметил Юрий Зерщиков.

Фото: Ростов ру.

При поддержке Общественной палаты Ростовской области в донской столице прошел областной Всеобуч. Мероприятие прошло 30 апреля в интерактивном музее «Россия — моя история» с целью внедрения современных подходов и техник работы в некоммерческие организации, ориентированные на социальную поддержку населения (СО НКО), для работы с людьми, попавшими в непростые жизненные обстоятельства. Организаторами стали автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «Время действий» при поддержке Общественной палаты Ростовской области, отдела по делам несовершеннолетних Правительства Ростовской области и Министерства образования области.Ресурсный центр объединяет организации, оказывающие помощь людям в трудной жизненной ситуации. Центр стал победителем конкурса грантов губернатора Ростовской области, направленного на поддержку развития гражданского общества.Первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков отметил, что с 2017 года некоммерческие организации Ростовской области многократно становились победителями различных конкурсов, что позволило привлечь более миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию социальных проектов.В Областном Всеобуче приняли участие более 100 человек, включая руководителей НКО, ученых и специалистов системы профилактики. Главной задачей мероприятия было повышение квалификации и развитие новых методов работы с подростками в группе риска.Галина Соловьева, директор Ресурсного центра, член Общественной палаты Ростовской области, подчеркнула значимость создания сообщества специалистов, готовых оказывать помощь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.В рамках мероприятия были представлены модули, посвященные психологическому портрету подростка группы риска и профилактике деструктивных идей среди молодежи. Участники обсудили способы распознавания признаков трудной ситуации, необходимые меры и успешные практики работы с несовершеннолетними.