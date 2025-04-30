В Ростове при поддержке Общественной палаты региона прошел областной Всеобуч для НКО
При поддержке Общественной палаты Ростовской области в донской столице прошел областной Всеобуч. Мероприятие прошло 30 апреля в интерактивном музее «Россия — моя история» с целью внедрения современных подходов и техник работы в некоммерческие организации, ориентированные на социальную поддержку населения (СО НКО), для работы с людьми, попавшими в непростые жизненные обстоятельства. Организаторами стали автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «Время действий» при поддержке Общественной палаты Ростовской области, отдела по делам несовершеннолетних Правительства Ростовской области и Министерства образования области.
Ресурсный центр объединяет организации, оказывающие помощь людям в трудной жизненной ситуации. Центр стал победителем конкурса грантов губернатора Ростовской области, направленного на поддержку развития гражданского общества.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков отметил, что с 2017 года некоммерческие организации Ростовской области многократно становились победителями различных конкурсов, что позволило привлечь более миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию социальных проектов.
В Областном Всеобуче приняли участие более 100 человек, включая руководителей НКО, ученых и специалистов системы профилактики. Главной задачей мероприятия было повышение квалификации и развитие новых методов работы с подростками в группе риска.
Галина Соловьева, директор Ресурсного центра, член Общественной палаты Ростовской области, подчеркнула значимость создания сообщества специалистов, готовых оказывать помощь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.
В рамках мероприятия были представлены модули, посвященные психологическому портрету подростка группы риска и профилактике деструктивных идей среди молодежи. Участники обсудили способы распознавания признаков трудной ситуации, необходимые меры и успешные практики работы с несовершеннолетними.