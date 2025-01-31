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В Ростове представили председателя 15-го Арбитражного апелляционного суда Романа Калуцких

В Ростове представили председателя 15-го Арбитражного апелляционного суда Романа Калуцких
В Ростове-на-Дону представили нового председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Романа Калуцких. Эту информацию разместили на сайте правительства Ростовской области.

Роман Калуцких окончил юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В 2006 году он стал главой Советского районного суда Курской области, а в 2015 году был назначен судьей Арбитражного суда Курской области. С 2018 года он работал судьей Арбитражного суда Центрального округа, а в 2021 году стал заместителем председателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа в Краснодаре.

До назначения Роман Калуцких обязанности председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда исполняла Наталья Шимбарева.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривает судебные акты, принятые Арбитражными судами Республики Адыгея, Краснодарского края и Ростовской области.
Фото: правительство Ростовской области
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